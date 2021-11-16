Вадим Гутцайт пообіцяв розв'язати питання на користь українських спортсменів.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт відреагував на допінговий скандал у вітчизняному спорті.

50-річного високопосадовця цитує "Главком".

- Ваш попередник на посаді міністра Ігор Жданов та його колишній заступник Ігор Гоцул мають зовсім інше бачення цього допінгового скандалу. Вони фактично стверджують, що у цій ситуації винна нинішня влада.

- Я не хочу коментувати висловлювання Гоцула та Жданова. У розслідуванні "Геркулеса" сказано, що всі ці порушення почалися ще з 2012 року. Тобто за часів, коли президентом Федерації легкої атлетики вісім років був Гоцул, а Жданов чотири з половиною роки - міністром. І вони відверто нічого не робили та не контролювали, - відповів Гутцайт.

"Багато питань з боку WADA стосуються саме легкої атлетики - чому пан Гоцул не контролював ці допінг-проби? Тобто вони заплющували очі на все, а зараз кидають у мене каміння. Впевнений, справедливість буде на нашому боці, ми вирішимо це питання на користь українських спортсменів і більше не буде таких випадків", - додав міністр.

- Якщо ця схема працювала так довго, то як вона не була викрита за стільки років?

- Мені складно це коментувати, адже я на посаді міністра лише півтора року. Сьогодні для нас важливо одне - щоб зараз наш допінговий центр працював з WADA прозоро та допомагав брати усі необхідні проби у наших спортсменів, - зазначив Гутцайт.

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Україну звинуватили в порушенні антидопінгових правил: подробиці

Всесвітнє антидопінгове агентство провело розслідування під назвою "Операція Геркулес", яке стартувало ще у 2019 році.

В ході вивчення матеріалів справи було виявлено, що НАДЦУ з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб, що є порушенням антидопінгових правил.

За підсумками розслідування WADA винесе вердикт щодо України.

Після звинувачень WADA два керівники НАДЦУ пішли у відставку.

Президент WADA запропонував провести Україні коригувальні заходи.

Автор: Артем Будрін