Рекорд поставлений на фестивалі швидкості, що проходить на висохлому соляному озері Бонневіль у США.

На змагання Bonneville Speed Week 2021 українець Сергій Малик встановив світовий рекорд зі швидкості на електромотоциклі. Фестиваль проходить на висохлому соляному озері Бонневіль у США.

Під час заїздів 12 серпня український гонщик на мотоциклі, зробленому зі звичайного "Дніпро", розігнався до близько 172 км/год (107,217 миль/год) - це новий рекорд для техніки такого класу ("А" OMEGA).

"Попри всі несправності та перешкоди! За 42 хвилини до кінця заїздів у цьому році! Неймовірно!", – коментують встановлення рекорду у Facebook.

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"Це найскладніший рекорд, який у мене взагалі був, — прокоментував Сергій Малик своє чергове досягнення. — Все в останній момент: три спроби, три рекордні кваліфікації ..."

Цей рекорд став вже 40-м подібним досягненням у кар'єрі Сергія Малика.

Зазначимо, електричний мотоцикл Delfast Dnepr Electric створили спеціально для змагань на Бонневілі (США). Розробила його українська компанія Delfast Bikes, що спеціалізується на розробці та серійному випуску електровелосипедів.

Раніше мотоцикл уже перемагав у Бонневілі, але в цьому році конструкція була доопрацьована, щоб досягти вищої швидкості в ході заїздів. Електробайк оснащений синхронним електродвигуном на постійних магнітах номінальною потужністю 50 кВт і піковою 100 кВт. При цьому мотор важить всього 12 кг.

Тяговий літіє-полімерний акумулятор має ємність 12 кВт • год, а інвертор - українського виробництва. Максимальний струм на виході - 200А, що забезпечує крутний момент 220 Нм.

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Автор: Вікторія Гордієнко