Українська синхроністка Марина Алексєєва розповіла про реакцію на війну спортсменок з РФ.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 в артистичному плаванні Марина Алексєєва розповіла про свій досвід спілкування з російськими спортсменами після військового вторгнення РФ в Україну.

Українська спортсменка заявила, що росіяни продовжують стверджувати, що бомбардування мирних міст і вбивства цивільного населення - це на благо самим українцям.

"Вони пишуть: "Це ж вам на благо. Це ж мирна операція". Таке на самому початку війни написало десь три людини.

Я їм у відповідь теж трохи написала, мовляв, давайте, приходьте, подивіться на цю мирну операцію, відчуєте її на собі. А вони стоять на своєму: "Це ж вам на благо. Щоб у вас все було добре", - сказала Алексєєва в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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