Катерина Табашник тегнула у сторіс Instagram російських спортсменів – Іллю Іванюка та Марію Ласіцкене.

Українська легкоатлетка Катерина Табашник повідомила, що серед загиблих у гуртожитку Харкова, куди вранці 18 серпня прилетіли російські снаряди, була її мама.

"Мамочко, я тебе дуже сильно люблю. Руський мир забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу", – написала 28-річна спортсменка в соцмережах.

Цікаво, що Табашник тегнула у сторіс Instagram російських спортсменів – Іллю Іванюка та Марію Ласіцкене.

Під завалами будівлі знайшли нагороди й грамоти Табашник, інформує "Суспільне".

Рашисти вранці 18 серпня влучили по гуртожитку в Слобідському районі Харкова, а ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському районі.

Табашник в історіях Instagram прикріпила трагічну світлину.

Катерина Табашник: чим вона відома

Легкоатлетка спеціалізується на стрибках у висоту. В 2013 році вона стала чемпіонкою Європи серед юніорів.

Особистий рекорд Катерини у стрибках у висоту складає 1.96 метрів. Цьогоріч Табашник виграла турнір зі стрибків у висоту у Женеві.

У червні 2022 року Катерина посіла 4-е місце на турнірі в Чехії.

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