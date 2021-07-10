Конор Макгрегор та Дастін Пор'є проведуть третій бій

У США відбулася церемонія зважування бійців перед турніром UFC 264, в головному поєдинку якого зустрінуться Конор Макгрегор та Дастін Пор'є.

Як повідомляє офіційний сайт UFC, суперники перед боєм показали однакову вагу (70,8 кг) і успішно вклалися в ліміт своєї категорії.

Також відбулася дуель поглядів. Макгрегор та Пор'є помахали руками один перед одним, але глава UFC Дейна Уайт не допустив, щоб бійці підійшли один до одного занадто близько.

Макгрегор - Пор'є: що було раніше

Перша зустріч бійців відбулася в 2014 році. Тоді перемогу святкував ірландець.

У січні 2021 року Пор'є нокаутував Макгрегора і взяв реванш.

Відомо, що за свій другий бій Макгрегор заробив 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.

Після останнього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги в 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'яти поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок.

Третій бій суперників був під загрозою зриву через конфлікт на грунті пожертвувань на благодійність.

Пор'є вже встиг пообіцяти, що він переможе зіркового ірландця.

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Автор: Антон Дудар