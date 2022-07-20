Норвезький гросмейстер втратив мотивацію.

Чинний чемпіон світу Магнус Карлсен відмовився від матчу за шахову корону проти росіянина Яна Непомнящего.

"У мене немає мотивації грати ще один матч. Я просто відчуваю, що не зможу багато чого від цього отримати, мені це не особливо подобається. І хоча я впевнений, що матч буде цікавим з історичних причин і всього цього, я не маю жодного бажання грати", - заявив 31-річний норвежець для Chess24.

Непомнящий виграв турнір претендентів у Мадриді та отримав право зіграти за звання чемпіона світу. Карлсен раніше висунув ультиматум, що він буде грати за титул чемпіона світу лише за умови, якщо його суперником стане 19-річний француз іранського походження Аліреза Фіружа. Проте перспективний Фіружа посів останню позицію на турнірі в Мадриді.

Тепер Непомнящий має зіграти з шахістом, який посів другу сходинку на турнірі претендентів. Ним став китаєць Дін Ліжень.

В грудні 2021 року Карлсен достроково переміг 32-річного Непомнящего і вп'яте захистив титул чемпіона світу. До того геніальний норвежець вигравав матч за шахову корону у росіянина Антона Карякіна (2016 рік), американця Фабіано Каруани (2018 рік) і двічі в індуса Ананда (2013 й 2014 роки).

Додамо, що Непомнящий засудив вторгнення Росії в Україну. Інший російський гросмейстер Карякін підтримав Путіна, хоч і є уродженцем Криму.

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