Ярослава Магучіх випередила олімпійську чемпіонку Марію Ласіцкене.

Українка Ярослава Магучіх стала переможницею етапу "Діамантової ліги" у стрибках у висоту. Змагання пройшли в Брюсселі.

Магучіх з першої спроби зуміла взяти висоту 2,02 метра, якої виявилося достатньо, щоб перемогти.

Українка також намагалася стрибнути на 2,04, але ця планка їй не скорилася.

До трійки найкращих також увійшли олімпійська чемпіонка Марія Ласіцкене і австралійка Нікола Макдермотт. Їх результат - 2,00 метра.

Ще одна українка Ірина Геращенко завершила змагання на 4-й позиції, зумівши взяти тільки 1,92 метра. А Юлія Левченко не змогла кваліфікуватися до фіналу.

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Автор: Антон Дудар