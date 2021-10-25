Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, котра виграла бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо, зізналася, що в неї були пропозиції виступати за інші країни.
Про це 20-річна Магучіх розповіла Ютуб-каналу "Бегущий банкир".
- Ти не думала про американський університет?
- Мені пропонували, але я не думала, відразу відмовилася. Була проблема в тому, щоб в університет поїхати разом з тренером. Вступлю, наприклад, в Стенфордський університет, добре, а як з тренером? Як я взагалі займатимуся, якщо у мене основний тренер Тетяна Володимирівна Степанова. Я не можу переїхати, не бачу себе в якійсь іншій країні. Жити, вчитися - не бачу взагалі. Подорожувати - так, жити - тільки в Україні. На цей час у мене така точка зору, я не знаю, що буде через 10-15 років, - відповіла Магучіх.
- А тобі пропонували якісь країни отримати громадянство?
- Пропонували переїхати, виступати за них, тренерові писали і дзвонили. Але ні. Німеччина кликала. З Кіпру дзвонили, Америка звала. Насправді багато країн, але коли ти навіть не зациклюєшся на цьому - запропонували і запропонували, все, ну куди, - додала Магучіх.
Нагадаємо, що минулого літа Ярослава потрапила у скандал через фотографію з російською чемпіонкою.
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Ярослава Магучіх: досягнення
- Магучіх у 2019 році виграла срібну медаль на чемпіонаті світу на відкритому повітрі у стрибках у висоту.
- Ярослава ставала переможницею юніорських чемпіонатів світу та Європи, а у 2019 році визнавалася найкращою молодою легкоатлеткою світу.
- За підсумками 2020 року Магучіх увійшла до трійки найкращих легкоатлеток світу в стрибках у висоту.
- У лютому 2021 року Ярослава встановила новий рекорд України у стрибках у висоту в приміщеннях.
У стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2021 в приміщенні, який завершився в Польщі чемпіонкою Європи стала теж Магучіх. Їй підкорилася висота 2,00 метра.