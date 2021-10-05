Пау Газоль - дворазовий чемпіон НБА і чемпіон світу у складі збірної Іспанії.

Знаменитий іспанський баскетболіст Пау Газоль прийняв рішення завершити кар'єру.

Про своє рішення він оголосив на спеціальній прес-конференції.

Останнім турніром для Газоля стала Олімпіада в Токіо, на якій збірна Іспанії дійшла до чвертьфіналу. У 41-річного баскетболіста були варіанти продовження кар'єри - зокрема, він міг провести ще один сезон в "Барселоні". Однак він вирішив завершити кар'єру.

Під час прес-конференції Газоль не стримав сльози.

Вже відомо, що клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", за який Газоль виступав протягом шести років, планує вивести з обігу його ігровий номер (16). Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія в Twitter.

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Пау Газоль: кар'єра і досягнення

Пау Газоль починав кар'єру в "Барселоні", після чого перебрався в НБА. Він виступав за "Мемфіс Грізліз", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго Буллс", "Сан-Антоніо Сперс" і "Мілуокі Бакс", а в цьому році повернувся в "Барселону".

У НБА Газоль провів 20 років, зігравши в 1226 матчах. Він набирав в середньому 17,0 очка, 9,3 підбору і 3,2 передачі.

З "Лейкерс" важкий форвард двічі став чемпіоном НБА (у 2009 і 2010 роках).

Газоль шість разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА.

У збірній Іспанії Газоль став чемпіоном світу-2006, триразовим чемпіоном Європи та триразовим призером Олімпійських ігор (два срібла і одна бронза).

Автор: Антон Дудар