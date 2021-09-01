Нинішній сезон буде останнім для Кімі Райкконена.

Знаменитий фінський пілот Кімі Райкконен, який виступає за "Альфа Ромео", завершить кар'єру в Формулі-1 після закінчення сезону.

Про своє рішення Райкконен повідомив у Instagram.

"Ось і все. Це буде мій останній сезон у "Формулі-1". Це рішення я прийняв ще по ходу зимової перерви. Воно було непростим, але я вирішив, що після цього сезону для мене прийшла пора спробувати щось нове", - написав Райкконен.

"Формула-1" для мене закінчується, але я вважаю, що в житті є набагато більше цікавих речей, які мені б хотілося спробувати. Так що ще побачимося", - додав фін, а також подякував родині, всім своїм гоночним командам і вболівальникам.

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Кімі Райкконен: кар'єра

41-річний Райкконен проводить свій 19-й сезон у Формулі-1. Він виступав за "Заубер", "Макларен", "Феррарі", "Лотус", а зараз за "Альфа Ромео".

В активі фінського гонщика 21 перемога на Гран-прі та 103 попадання на подіум.

У 2007 році він став чемпіоном світу, виступаючи за "Феррарі". Ще чотири рази Райкконен потрапляв до трійки найкращих за підсумками сезону.

Автор: Антон Дудар