Олена Ісінбаєва заперечує, що має відношення до політики і армії РФ.

Олімпійська чемпіонка, член МОК і майор збройних сил РФ Олена Ісінбаєва прокоментувала інформацію про те, що вона переїхала жити до Іспанії.

Спортсменка опублікувала пост в соціальних мережах, в якому цинічно написала, що не має відношення до політики, ніколи не перебувала на службі в армії РФ і заявила, що незабаром відновить свою роботу в Міжнародному олімпійському комітеті.

"До 2018 року я виступала за ЦСКА і була відзначена високими нагородами і званнями за видатні спортивні досягнення.

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Ті звання, про які сьогодні говорять, носять номінальний характер, тому що я не перебуваю і ніколи не перебувала на службі в збройних силах РФ. Так само як ніколи не була депутатом держдуми або членом будь-якої партії. Моє покликання - спорт.

З 2016 року я член Міжнародного олімпійського комітету, де активно працюю зі своїми колегами, видатними спортсменами з усього світу, на благо розвитку спорту та Олімпійського руху.

Була тимчасова пауза в роботі, МОК знадобився час у всьому розібратися.

Зараз я з радістю можу повідомити, що вже у вересні 2023 відновлюю свою міжнародну діяльність в МОК, оскільки щодо мене у МОК немає ніяких сумнівів, і ні під які статті і санкції я не потрапляю.

Друзі, звертаюся до всіх, хто поширює фейкові статті та інформацію: я людина миру, завжди була і нею залишуся.

Живу там, де працюю, їм те, що люблю, спілкуюся з тими, кого ціную і поважаю. Я завжди вірила і буду вірити в кращі сторони кожної людини, навіть тих людей, які "готові кинути камінь в мене сьогодні" тільки тому, що хтось десь сказав, написав або поширив фото 10-річної давності, які не мають ніякого зв'язку зі справжньою реальністю.

Запам'ятайте: заздрість - руйнівне почуття", - написала Ісінбаєва.

За інформацією ЗМІ, Ісінбаєва зараз проживає в іспанському місті Тенеріфе.

Зазначимо, що 41-річна спортсменка раніше фотографувалася у військовій формі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Крім того, Ісінбаєва була довіреною особою кривавого диктатора Володимира Путіна під час президентських виборів, була включена в робочу групу з поправок до Конституції (обнулення термінів Путіна) і є членом партії "Єдина Росія". Тому її слова про те, що вона не має ніякого відношення до політики не відповідають дійсності.

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