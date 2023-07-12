Олена Ісінбаєва проживає наразі на острові Тенеріфе.

Дворазова олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу у стрибку з жердиною Олена Ісінбаєва вільно гуляє в Іспанії, будучи при цьому чинним офіцером армії РФ.

Видання EL DIGITAL SUR опублікувало фото колишньої легкоатлетки, яка ходила вулицями Тенеріфе. Стверджується, що Ісінбаєва отримала безстрокову відпустку від армійського керівництва РФ "за заслуги у кривавій агресії проти України".

За версією ЗМІ, 41-річна Ісінбаєва проживає на Тенеріфе "у елітному житловому комплексі".

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Олена Ісінбаєва: чим вона відома

Знаменита легкоатлетка народилася у Волгограді. Вона є майором Збройних сил Росії. У 2018 році вона агітувала за внесення поправок до Конституції РФ, щоб "обнулити" терміни Путіна і дозволити диктатору балотуватися ще і ще на пост президента Росії. Ісінбаєва у тому ж році приєдналася до руху Putin Team. Вона також є членом партії "Єдина Росія".

Ісінбаєва виграла золоті медалі Олімпійських ігор 2004 (Афіни) та 2008 (Пекін) років.

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