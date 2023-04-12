Олександр Долгополов прокоментував страту українського військовополоненого.

Знаменитий український тенісист Олександр Долгополов емоційно прокоментував резонансне відео страти українського військовослужбовця російськими терористами.

Екс-перша ракетка України, що воює в лавах ЗСУ, закликав показати ці кадри всім, хто все ще вважає, що "спорт поза політикою".

"Росіяни обезголовили українського солдата. Це потрібно показати всім клоунам, які тримають спорт подалі від політики, без розмиття.

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Це просто політика, чи не так?

Також дивно, що досі ми не можемо отримати сучасні літаки і ракети великої дальності для боротьби з цим злом", - написав Долгополов у своєму Twitter.

Нагадаємо, 11 квітня в інтернеті було поширено відео, на якому російські окупанти по-звірячому стратили українського воїна. На опублікованих кадрах видно, як терористи відрізають голову ножем ще живому солдату ЗСУ.

Раніше на це відео відреагували в офісі президента України, зазначивши, що "за все буде відповідь і відповідальність".

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