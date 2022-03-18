Видатний тенісист, 20-разовий чемпіон турнірів серії "Великого шолому" Роджер Федерер (№27 AТР) виділив кошти для українських дітей, які стали жертвами злочинів РФ.
40-річний швейцарець в себе у соцмережах написав, що він перерахує 500 000 доларів допомоги.
"Те, що відбувається в Україні, жахає мене та мою сім’ю. Наші серця розбиті через страждання невинних людей. Ми виступаємо за мир.
Своєю підтримкою хочеться насамперед допомогти дітям. Близько 6 мільйонів українських дітей наразі не навчаються у школі. Ми знаємо, що це надзвичайно критичний час для забезпечення доступу до освіти. Ми хочемо підтримати їх у боротьбі з цим надзвичайно травматичним досвідом. Ми надамо підтримку дітям з України.
Через Фонд Роджера Федерера ми підтримаємо War Child Holland, пожертвувавши 500 000 доларів, щоб переконатися, що українські діти продовжать своє навчання", – зазначив Федерер.
🕊💙💛 pic.twitter.com/HEwb5NGREu— Roger Federer (@rogerfederer) March 18, 2022