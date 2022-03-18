Роджер Федерер не залишився байдужим до горя, яке спіткало Україну.

Видатний тенісист, 20-разовий чемпіон турнірів серії "Великого шолому" Роджер Федерер (№27 AТР) виділив кошти для українських дітей, які стали жертвами злочинів РФ.

40-річний швейцарець в себе у соцмережах написав, що він перерахує 500 000 доларів допомоги.

"Те, що відбувається в Україні, жахає мене та мою сім’ю. Наші серця розбиті через страждання невинних людей. Ми виступаємо за мир.

Своєю підтримкою хочеться насамперед допомогти дітям. Близько 6 мільйонів українських дітей наразі не навчаються у школі. Ми знаємо, що це надзвичайно критичний час для забезпечення доступу до освіти. Ми хочемо підтримати їх у боротьбі з цим надзвичайно травматичним досвідом. Ми надамо підтримку дітям з України.

Через Фонд Роджера Федерера ми підтримаємо War Child Holland, пожертвувавши 500 000 доларів, щоб переконатися, що українські діти продовжать своє навчання", – зазначив Федерер.

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