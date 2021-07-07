Поляк Хуберт Хуркач усуху розбив славетного швейцарця.

39-річний легендарний тенісист Роджер Федерер припинив свої виступи на цьогорічному Вімблдоні.

Представник Польщі Хуберт Хуркач у чвертьфіналі елітних змагань серії "Великого шолому" у трьох сетах сенсаційно зміг зупинити Федерера. Поєдинок тривав 1 годину і 51 хвилину, а останній сет Хуркач виграв всуху. Швейцарець жодної партії так і не зміг взяти.

Роджер Федерер - Хуберт Хуркач - 3:6, 6:7(4), 0:6

У півфіналі суперником Хуркача буде переможець двобою між Маттео Берреттіні й Феліком Оже-Альяссімом.

Для Федерера "бублик" в третьому сеті став першим в кар'єрі на Вімблдоні й першим з часів фіналу Ролан Гаррос-2008 проти Рафаеля Надаля.

Загалом, Федерер найбільш комфортно себе почуває на трав'яному покритті, а відтак найбільше "Шоломів" він за свою кар'єру виграв саме на Вімблдоні - аж 8 разів він тріумфував в цих змаганнях. 6 разів Роджер перемагав на Australian Open, 5 разів на US Open, а також один раз на Ролан Гаррос.

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Автор: Артем Будрін