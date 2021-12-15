Льюїс Хемілтон був нагороджений у Віндзорському палаці.

36-річний британський автогонщик Льюїс Хемілтон отримав лицарське звання від принца Уельського Чарльза. Повна назва титулу - лицар-бакалавр.

Про це повідомляє Іnstagram Британської королівської сім'ї.

"Встаньте, сер Льюїс Хемілтон! Семиразовий чемпіон світу "Формули-1" отримав лицарське звання від принца Уельського на сьогоднішній церемонії інвеститури, що відбулася у Віндзорському замку", - зазначено у дописі.

Хемілтон став четвертим гонщиком "Формули-1", хто отримав таке звання. Раніше цей статус присвоїли Джеку Бребему, Стірлінгу Моссу і Джекі Стюарту.

Лицар-бакалавр у британській системі нагород і почесних звань - це титул людини, посвяченої монархом в лицарі, але не як учасник організованих лицарських орденів Сполученого Королівства. Серед знаменитостей лицарями-бакалаврами є Елтон Джон, Пол Маккартні, Террі Пратчетт, Алекс Фергюсон, Рідлі Скотт тощо.

Нагадаємо, що Хемілтон втратив шанс завоювати восьмий чемпіонський титул, пропустивши вперед Макса Ферстаппена.

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Автор: Артем Будрін