У німецькому Рупольдінгу завершилася жіноча естафета в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону.
Збірну України в гонці представляли Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко. Наші дівчата прибігли до фінішу лише дев'ятими.
Перемогу в гонитві здобула збірна Франції. Друге місце посіла Швеція, а бронзові медалі завоювали російські біатлоністки.
Кубок світу в Рупольдінгу. Результати жіночої естафети
1. Франція (0+4) 1:10:50,0
2. Швеція (0+2) +35,1
3. Росія (0+6) +1:12,2
4. Німеччина (1+5) +1:26,6
5. Білорусь (1+7) +1:27,8
6. Італія (0+7) +1:28,4
9. Україна (0+6) +2:41,2
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