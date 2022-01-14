Українська збірна завершила гонку в дев'ятці найкращих.

У німецькому Рупольдінгу завершилася жіноча естафета в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону.

Збірну України в гонці представляли Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко. Наші дівчата прибігли до фінішу лише дев'ятими.

Перемогу в гонитві здобула збірна Франції. Друге місце посіла Швеція, а бронзові медалі завоювали російські біатлоністки.

Кубок світу в Рупольдінгу. Результати жіночої естафети

1. Франція (0+4) 1:10:50,0

2. Швеція (0+2) +35,1

3. Росія (0+6) +1:12,2

4. Німеччина (1+5) +1:26,6

5. Білорусь (1+7) +1:27,8

6. Італія (0+7) +1:28,4

9. Україна (0+6) +2:41,2

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