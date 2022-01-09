Виграла гонку норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

У п'ятницю, 7 січня, в німецькому Оберхофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У перший день змагань відбулися спринтерські перегони серед чоловіків та жінок.

9 січня в рамках п'ятого етапу Кубка світу відбулася жіноча гонка переслідування. Виграла гонку лідер загального заліку Кубка світу Марте Олсбю Ройселанд. Норвежка, яка виграла спринт, утримувала першу позицію з першого до останнього метра дистанції.

Другою фінішувала шведка Ханна Еберг, а третю позицію посіла білоруска Дінара Алімбекова. Всі призерки допустили по два промахи. Срібна призерка спринту Анна Сола не стартувала через хворобу.

Читайте такожКубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в ОберхофіУ складі збірної України кращою стала Дарина Блашко, якій вдалося закрити всі мішені, у неї 22 місце. Валя Семеренко і Юлія Джима стріляли значно гірше і забігли в топ-40.

Кубок світу в Оберхофі. Результати жіночої гонки переслідування

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+0) 33:18,8

2. Ханна Эберг (0+1+0+1) +33,4

3. Дінара Алімбекова (1+0+0+1) +42,7

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22. Дар'я Блашко (0+0+0+0) +2:59,7

33. Валя Семеренко (0+0+3+1) +4:03,1

36. Юлія Джима (3+0+2+1) +4:12,6

Кубок світу з біатлону: п'ятий етап