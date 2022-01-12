У німецькому Рупольдінгу пройшла жіноча спринтерська гонка в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону.
Для потрапляння в трійку призерок було необхідно не тільки закривати всі 10 мішеней, але і показати хорошу швидкість на лижні. Найкраще вдалося поєднати ці два компоненти шведці Ельвірі Еберг, яка виграла гонку.
Лідер загального заліку Кубка світу Марті Ройселанд цього разу стала другою, а італійка Доротея Вірер зуміла піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани, залишивши четвертою білоруску Дінару Алімбекову. Остання вже вшосте в сезоні залишилася з "дерев'яною медаллю".
Біатлон. Кубок світу. Шостий етап. Рупольдінг, Німеччина, Спринт, жінки, 7,5 км
1. Ельвіра Карін Еберг (0+0) 19:45,2
2. Марті Олсбю Ройселанд (0+0) +21,6
3. Доротея Вірер (0+0) +29,7
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37. Юлія Джима (1+0) +1: 45,8
41. Ірина Петренко (0+0) +1: 56,5
47. Валя Семеренко (1+0) +2: 03,9
82. Дар'я Блашко (1+0) +2: 59,0
88. Анастасія Меркушина (1+1) +3: 09,4
Тільки одна українка змогла забігти в залікову зону. Це Юлія Джима, яка з одним промахом в пасиві посіла 37 місце.
Читайте такожКубок світу з біатлону: де та коли дивитися гонки шостого етапуІрина Петренко і Валя Семеренко кваліфікувалися в персьют, а Дарина Блашко і Анастасія Меркушина не потрапили навіть в топ-80.
Кубок світу з біатлону 2021-2022: результати сезону
- У загальному заліку у чоловіків лідирують французи Кентен Фійон-Майє (461 очко) і Емільєн Жаклен (449). Топ-3 замикає швед Себастьян Самуельссон (425).
- У жінок в трійку лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (591 очок), шведка Ельвіра Еберг (509) і білоруска Дінара Алімбекова (461).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (111 очок і 32-е місце) і у Юлії Джими (130 очок і 30-а позиція).