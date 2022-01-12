Переможницею гонки стала шведка Ельвіра Еберг.

У німецькому Рупольдінгу пройшла жіноча спринтерська гонка в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону.

Для потрапляння в трійку призерок було необхідно не тільки закривати всі 10 мішеней, але і показати хорошу швидкість на лижні. Найкраще вдалося поєднати ці два компоненти шведці Ельвірі Еберг, яка виграла гонку.

Лідер загального заліку Кубка світу Марті Ройселанд цього разу стала другою, а італійка Доротея Вірер зуміла піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани, залишивши четвертою білоруску Дінару Алімбекову. Остання вже вшосте в сезоні залишилася з "дерев'яною медаллю".

Біатлон. Кубок світу. Шостий етап. Рупольдінг, Німеччина, Спринт, жінки, 7,5 км

1. Ельвіра Карін Еберг (0+0) 19:45,2

2. Марті Олсбю Ройселанд (0+0) +21,6

3. Доротея Вірер (0+0) +29,7

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37. Юлія Джима (1+0) +1: 45,8

41. Ірина Петренко (0+0) +1: 56,5

47. Валя Семеренко (1+0) +2: 03,9

82. Дар'я Блашко (1+0) +2: 59,0

88. Анастасія Меркушина (1+1) +3: 09,4

Тільки одна українка змогла забігти в залікову зону. Це Юлія Джима, яка з одним промахом в пасиві посіла 37 місце.

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