Від України в гонці брала участь лише одна спортсменка.

В рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону в італійському Антгольці завершилася жіноча гонка в дисципліні мас-старт.

Честь України захищала Юлія Джима, котра припустилася п'яти промахів та фінішувала на 28-му місці.

Перемогу в гонці відсвяткувала італійка Доротея Вірер, яка вперше в сезоні виграла на етапі Кубка світу.

Кубок світу в Антгольці. Результати жіночого мас-старту

1. Доротея Вірер (Італія) – 35.58,7 (1-1-0-0)

2. Динара Алімбекова (Білорусь) – 3.7 (0-0-1-0)

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) – 11.6 (1-0-0-0)

28. Юлія Джима (Україна) – 3.17.0 (1-1-1-2)

Також 23 січня в Антгольці українські біатлоністи чудово виступили в естафеті.

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