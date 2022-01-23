В рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону в італійському Антгольці завершилася жіноча гонка в дисципліні мас-старт.
Честь України захищала Юлія Джима, котра припустилася п'яти промахів та фінішувала на 28-му місці.
Перемогу в гонці відсвяткувала італійка Доротея Вірер, яка вперше в сезоні виграла на етапі Кубка світу.
Кубок світу в Антгольці. Результати жіночого мас-старту
1. Доротея Вірер (Італія) – 35.58,7 (1-1-0-0)
2. Динара Алімбекова (Білорусь) – 3.7 (0-0-1-0)
3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) – 11.6 (1-0-0-0)
28. Юлія Джима (Україна) – 3.17.0 (1-1-1-2)
Також 23 січня в Антгольці українські біатлоністи чудово виступили в естафеті.
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Кубок світу з біатлону 2021-2022: результати сезону
- У загальному заліку у чоловіків лідирують французи Кентен Фійон-Має (636 очка) і Емільєн Жаклен (501). Топ-3 замикає норвежець Тар'є Бо (486).
- У жінок в трійку лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очко), шведка Ельвіра Еберг (563) і білоруска Дінара Алімбекова (535).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (148 очок і 33-тє місце) і у Юлії Джими (147 очок і 30-та позиція).