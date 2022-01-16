Українські біатлоністи виступили невдало.

У німецькому Рупольдінгу на шостому етапі Кубка світу з біатлону завершилася чоловіча гонка переслідування.

Переможцем став француз Кентен Фійон Майє. Друге місце зайняв росіянин Олександр Логінов, білорус Антон Смольський став третім.

Переможець подолав дистанцію за 31 хвилину 30,6 секунди і допустив два промахи. Логінов з одним промахом відстав від французького біатлоніста на 8,8 секунди. Смольський з двома промахами поступився Фійон Майє 13,1 секунди.

Українські біатлоністи виступили невдало. У залікову зону забіг лише Дмитро Підручний, який стартував з сьомої позиції, однак і його виступ інакше як провалом не назвеш. Артем Прима, Богдан Цимбал і Антон Дудченко не забігли в топ-40.

Біатлон. Кубок світу. Рупольдінг, Німеччина. Гонка переслідування. Чоловіки

1. Кантен Фійон Майє (1+0+0+1) 31:30,6

2. Олександр Логінов (0+0+1+0) +8,8

3. Антон Смольський (1+1+0+0) +13,1

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40. Дмитро Підручний (2+2+0+2) +2:31,1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8

46. Богдан Цимбал (1+1+1+2) +3:08,1

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