У німецькому Рупольдінгу на шостому етапі Кубка світу з біатлону завершилася чоловіча гонка переслідування.
Переможцем став француз Кентен Фійон Майє. Друге місце зайняв росіянин Олександр Логінов, білорус Антон Смольський став третім.
Переможець подолав дистанцію за 31 хвилину 30,6 секунди і допустив два промахи. Логінов з одним промахом відстав від французького біатлоніста на 8,8 секунди. Смольський з двома промахами поступився Фійон Майє 13,1 секунди.
Українські біатлоністи виступили невдало. У залікову зону забіг лише Дмитро Підручний, який стартував з сьомої позиції, однак і його виступ інакше як провалом не назвеш. Артем Прима, Богдан Цимбал і Антон Дудченко не забігли в топ-40.
Біатлон. Кубок світу. Рупольдінг, Німеччина. Гонка переслідування. Чоловіки
1. Кантен Фійон Майє (1+0+0+1) 31:30,6
2. Олександр Логінов (0+0+1+0) +8,8
3. Антон Смольський (1+1+0+0) +13,1
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40. Дмитро Підручний (2+2+0+2) +2:31,1
42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8
46. Богдан Цимбал (1+1+1+2) +3:08,1
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- У загальному заліку у чоловіків лідирує француз Кентен Фійон Майє (581 очко), другий - швед Себастьян Самуельссон (484). Топ-3 замикає француз Емільєн Жаклен (470)
- У жінок в трійку лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очок), шведка Ельвіра Еберг (563) і білоруска Дінара Алімбекова (499).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (148 очок і 31-е місце) і у Юлії Джими (147 очок і 30-а позиція).