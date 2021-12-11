Емільєн Жаклен фінішував другим / фото REUTERS

В другий день третього етапу Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування.

Від України в гонці брали участь Артем Тищенко, Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Найкращий результат показав Підручний - 16-е місце.

На п'єдесталі опинилися лише французи.

Кубок світу в Хохфільцені. Результати чоловічої гонки переслідування

1. Кентен Фійон-Має (Франція) - 33.52,0(1-0-0-0)

2. Емільєн Жаклен (Франція) - 32.1 (0-0-1-0)

3. Сімон Дестьє (Франція) - 38.2 (0-0-0-1)

16. Дмитро Підручний (Україна) - 55.4 (0-0-1-1)

30. Антон Дудченко (Україна) - 1.58,2 (1-0-1-0)

45. Артем Тищенко (Україна) - 3.18.0 (0-0-1-1)

Кубок світу з біатлону: третій етап

Автор: Артем Будрін