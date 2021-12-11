Емільєн Жаклен фінішував другим / фото REUTERS
В другий день третього етапу Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування.
Від України в гонці брали участь Артем Тищенко, Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Найкращий результат показав Підручний - 16-е місце.
На п'єдесталі опинилися лише французи.
Кубок світу в Хохфільцені. Результати чоловічої гонки переслідування
1. Кентен Фійон-Має (Франція) - 33.52,0(1-0-0-0)
2. Емільєн Жаклен (Франція) - 32.1 (0-0-1-0)
3. Сімон Дестьє (Франція) - 38.2 (0-0-0-1)
16. Дмитро Підручний (Україна) - 55.4 (0-0-1-1)
30. Антон Дудченко (Україна) - 1.58,2 (1-0-1-0)
45. Артем Тищенко (Україна) - 3.18.0 (0-0-1-1)
Кубок світу з біатлону: третій етап
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- Від України у чоловіків на цьому етапі виступають Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Артем Тищенко. У жінок - Дар'я Блашко, Олена Білосюк, Юлія Джима, Ірина Петренко та Ольга Абрамова.