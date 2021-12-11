Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Хохфільцені

Французи посіли всі призові місця.

В другий день третього етапу Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування. Від України в гонці брали участь Артем Тищенко, Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Найкращий результат показав Підручний - 16-е місце. На п'єдесталі опинилися лише французи. Кубок світу в Хохфільцені. Результати чоловічої гонки переслідування 1. Кентен Фійон-Має (Франція) - 33.52,0(1-0-0-0) 2. Емільєн Жаклен (Франція) - 32.1 (0-0-1-0) 3. Сімон Дестьє (Франція) - 38.2 (0-0-0-1) 16. Дмитро Підручний (Україна) - 55.4 (0-0-1-1) 30. Антон Дудченко (Україна) - 1.58,2 (1-0-1-0) 45. Артем Тищенко (Україна) - 3.18.0 (0-0-1-1) Кубок світу з біатлону: третій етап Третій етап КС проходить з 10 по 12 грудня: де і коли дивитися гонки.

У чоловічому спринті два українці потрапили в топ-20. В жіночому спринті одна українка потрапила до топ-20.

Від України у чоловіків на цьому етапі виступають Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Артем Тищенко. У жінок - Дар'я Блашко, Олена Білосюк, Юлія Джима, Ірина Петренко та Ольга Абрамова. Автор: Артем Будрін

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