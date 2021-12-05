Другий етап Кубка світу з біатлону, який проходив у шведському Естерсунді, завершився чоловічою гонкою переслідування.
Від України в гонці брали участь Дмитро Підручний та Антон Дудченко.
Підручний стартував 24-м і по ходу гонки втратив вісім позицій.
Дудченко навпаки зробив прорив - з одним промахом він відіграв 25 позицій і фінішував на 19-му місці.
Для Дудченка цей результат став другим найкращим у кар'єрі на етапах Кубка світу.
Перемогу в гонці здобув норвежець Ветле Шостад Крістіансен.
Кубок світу в Естерсунді. Результати чоловічої гонки переслідування
1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) - 30.14, 8 (0-0-1-0)
2. Себастьян Самуельссон (Швеція) - 11.0 (1-1-1-1)
3. Емільєн Жаклен (Франція) - 9.8 (0-0-2-1)
19. Антон Дудченко (Україна) - 1.48.2 (0-1-0-0)
32. Дмитро Підручний (Україна) - 2.36.2 (0-0-2-2)
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