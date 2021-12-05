Антон Дудченко зумів завершити гонку в топ-20.

Другий етап Кубка світу з біатлону, який проходив у шведському Естерсунді, завершився чоловічою гонкою переслідування.

Від України в гонці брали участь Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Підручний стартував 24-м і по ходу гонки втратив вісім позицій.

Дудченко навпаки зробив прорив - з одним промахом він відіграв 25 позицій і фінішував на 19-му місці.

Для Дудченка цей результат став другим найкращим у кар'єрі на етапах Кубка світу.

Перемогу в гонці здобув норвежець Ветле Шостад Крістіансен.

Кубок світу в Естерсунді. Результати чоловічої гонки переслідування

1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) - 30.14, 8 (0-0-1-0)

2. Себастьян Самуельссон (Швеція) - 11.0 (1-1-1-1)

3. Емільєн Жаклен (Франція) - 9.8 (0-0-2-1)

19. Антон Дудченко (Україна) - 1.48.2 (0-1-0-0)

32. Дмитро Підручний (Україна) - 2.36.2 (0-0-2-2)

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Кубок світу з біатлону: другий етап

Другий етап КС пройшов в Естерсунді з 2 по 5 грудня.

Другий етап Кубка світу: результати чоловічого спринту, а також результати жіночого спринту.

4 грудня в жіночій гонці переслідування українка Юлія Джима стала 14-ю. А перемогу здобула норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

У чоловічій естафеті збірна України (Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко) фінішувала на п'ятому місці.

Автор: Антон Дудар