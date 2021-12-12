Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети та жіночої гонки переслідування в Хохфільцені

Третій етап завершився двома гонками.

12 грудня відбулися заключні перегони третього етапу Кубка світу з біатлону - чоловіча естафета, а також жіноча гонка переслідування. У чоловічій естафеті українська збірна (Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко) змогла фінішувати на сьомій позиції. У жіночій гонці переслідування найкращий результат в України показала Олена Білосюк, яка зуміла закрити всі мішені і фінішувати 13-ю. Чоловіча естафета. Результат 1. Норвегія - 1.14.34, 8 (0+5) 2. Франція - 21.2 (0 + 8) 3. Росія - 47.3 (1+9) 7. Україна - 2.32, 5 (0+8) Жіноча гонка переслідування. Результат 1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегія) - 30.04,1 (0+0+1+0) 2. Анна Сола (Білорусь) - 4,1 (0+0+2+1) 3. Ельвіра Оберг (Швеція) - 23,3 (1+0+0+0) 13. Олена Білосюк (Україна) - 1.36,8 (0+0+0+0) 49. Юлія Джима (Україна) - 4.09,6 (3+0+2+2) Читайте такожКубок світу з біатлону: українки фінішували в топ-5 в естафетній гонці Кубок світу з біатлону: третій етап Третій етап КС пройшов з 10 по 12 грудня.

У чоловічому спринті два українці потрапили в топ-20. В жіночому спринті одна українка потрапила в топ-20.

В гонці переслідування українці виступили не найкращим чином - найвищу позицію зайняв Дмитро Підручний (16-й).

В естафетній гонці українки фінішували на п'ятій позиції. Автор: Антон Дудар

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