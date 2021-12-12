Україна стала сьомою в естафеті / biathlon.com.ua

12 грудня відбулися заключні перегони третього етапу Кубка світу з біатлону - чоловіча естафета, а також жіноча гонка переслідування.

У чоловічій естафеті українська збірна (Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко) змогла фінішувати на сьомій позиції.

У жіночій гонці переслідування найкращий результат в України показала Олена Білосюк, яка зуміла закрити всі мішені і фінішувати 13-ю.

Чоловіча естафета. Результат

1. Норвегія - 1.14.34, 8 (0+5)

2. Франція - 21.2 (0 + 8)

3. Росія - 47.3 (1+9)

7. Україна - 2.32, 5 (0+8)

Жіноча гонка переслідування. Результат

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегія) - 30.04,1 (0+0+1+0)

2. Анна Сола (Білорусь) - 4,1 (0+0+2+1)

3. Ельвіра Оберг (Швеція) - 23,3 (1+0+0+0) 

13. Олена Білосюк (Україна) - 1.36,8 (0+0+0+0)

49. Юлія Джима (Україна) - 4.09,6 (3+0+2+2)

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Кубок світу з біатлону: третій етап

Автор: Антон Дудар