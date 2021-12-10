У рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені відбулася жіноча спринтерська гонка.
Україну в гонці представляли Юлія Джима, Олена Білосюк, Ольга Абрамова, Дар'я Блашко та Ірина Петренко.
Найкращою серед українок стала Джима, яка з двома промахами посіла 15-е місце.
Перемогу в гонці здобула представниця Білорусі Анна Сола.
Кубок світу в Хохфільцені. Результати жіночого спринту
1. Анна Сола (Білорусь) – 20.44,4 (0+0)
2. Жюстін Бреза (Франція) – 46,8 (1+1)
3. Марте Ольсбю-Ройселанн (Норвегія) – 50,3 (0+0)
15. Юлія Джима (Україна) – 1.32,9 (0+2)
24. Олена Білосюк (Україна) – 1.44,3 (1+0)
68. Дар'я Блашко (Україна) – 2.58,3 (1+1)
75. Ірина Петренко (Україна) – 3.12,6 (2+0)
84. Ольга Абрамова (Україна) – 3.25,8 (0+1)
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