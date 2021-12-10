Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Хохфільцені

Юлія Джима завершила гонку в топ-15.

У рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені відбулася жіноча спринтерська гонка. Україну в гонці представляли Юлія Джима, Олена Білосюк, Ольга Абрамова, Дар'я Блашко та Ірина Петренко. Найкращою серед українок стала Джима, яка з двома промахами посіла 15-е місце. Перемогу в гонці здобула представниця Білорусі Анна Сола. Кубок світу в Хохфільцені. Результати жіночого спринту 1. Анна Сола (Білорусь) – 20.44,4 (0+0) 2. Жюстін Бреза (Франція) – 46,8 (1+1) 3. Марте Ольсбю-Ройселанн (Норвегія) – 50,3 (0+0) 15. Юлія Джима (Україна) – 1.32,9 (0+2) 24. Олена Білосюк (Україна) – 1.44,3 (1+0) 68. Дар'я Блашко (Україна) – 2.58,3 (1+1) 75. Ірина Петренко (Україна) – 3.12,6 (2+0) 84. Ольга Абрамова (Україна) – 3.25,8 (0+1) Читайте такожКубок світу з біатлону: українки не змогли поборотися за медалі в естафеті Кубок світу з біатлону: третій етап Третій етап КС проходить з 10 по 12 грудня: де і коли дивитися гонки.

У чоловічому спринті два українці потрапили в топ-20.

Від України у чоловіків на цьому етапі виступають Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Артем Тищенко. У жінок - Дар'я Блашко, Олена Білосюк, Юлія Джима, Ірина Петренко та Ольга Абрамова. Автор: Антон Дудар

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