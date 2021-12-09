З 10 по 12 грудня в австрійському Хохфільцені пройде третій етап Кубка світу з біатлону.
Чоловіки і жінки в рамках цього етапу проведуть по три гонки.
Розклад третього етапу
10 грудня
12:25. Спринт, 10 км, чоловіки
15:15. Спринт, 7,5 км, жінки
11 грудня
13:15. Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:15. Естафета, 4х6 км, жінки
12 грудня
12:45. Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
15:30. Гонка переслідування, 10 км, жінки
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Трансляція перегонів у прямому ефірі буде доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційному сайті IBU та сайті "Суспільне Спорт". Чоловічу естафету "UA: ПЕРШИЙ" покаже у записі о 13.30.
Кубок світу з біатлону 2021-2022: результати сезону
- Після двох етапів у загальному заліку у чоловіків лідирують норвежець Ветле Шостад Крістіансен (178 очок), швед Себастьян Самуельссон (175) і норвежець Йоханнес Бе (175).
- У жінок до трійки лідерів входять австрійка Ліза-Тереза Хаузер (177 очок), норвежка Марте Олсбю Ройселанд (168), а також представниця Білорусі Динара Алімбекова (160).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (60 очок і 22-е місце) та Юлії Джими (68 очок і 20-е місце).