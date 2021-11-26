З 27 по 28 листопада в Естерсунді пройде перший етап Кубка світу з біатлону 2021-2022.
В рамках першого етапу заплановано проведення чотирьох гонок.
Розклад першого етапу
27 листопада
12.45. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"
16.00. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"
28 листопада
16.50. Спринт, 7,5 км, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"
14.45. Спринт, 10 км, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"
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