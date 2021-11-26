Тіріл Екхофф виграла Кубок світу в минулому сезоні / фото REUTERS

З 27 по 28 листопада в Естерсунді пройде перший етап Кубка світу з біатлону 2021-2022.

В рамках першого етапу заплановано проведення чотирьох гонок.

Розклад першого етапу

27 листопада

12.45. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"

16.00. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"

28 листопада

16.50. Спринт, 7,5 км, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"

14.45. Спринт, 10 км, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт"

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  • В рамках сезону 2021-2022 біатлоністи також виступлять на Олімпіаді в Пекіні. Гонки проходитимуть з 5 по 19 лютого.
  • У минулому сезоні переможцями Кубка світу стали норвежці Йоханнес Бе і Тіріл Екхофф.

Автор: Артем Будрін