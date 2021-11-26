Кубок світу з біатлону: де і коли дивитися гонки першого етапу

Шведське місто Естерсунд прийме перший етап нового сезону.

З 27 по 28 листопада в Естерсунді пройде перший етап Кубка світу з біатлону 2021-2022. В рамках першого етапу заплановано проведення чотирьох гонок. Розклад першого етапу 27 листопада 12.45. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт" 16.00. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт" 28 листопада 16.50. Спринт, 7,5 км, жінки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт" 14.45. Спринт, 10 км, чоловіки Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU та сайт "Суспільне Спорт" Читайте такожКубок світу з біатлону: календар сезону 2021-2022 Біатлонний сезон 2021-2022: головне Був оголошений склад збірної України на старт Кубка світу.

В рамках сезону 2021-2022 біатлоністи також виступлять на Олімпіаді в Пекіні. Гонки проходитимуть з 5 по 19 лютого.

У минулому сезоні переможцями Кубка світу стали норвежці Йоханнес Бе і Тіріл Екхофф. Автор: Артем Будрін

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