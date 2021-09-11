Тварина дивом встигла проскочити перед автомобілем.

Під час кваліфікації Гран-прі Італії в Формулі-1 на трасу вибіг кролик.

Відео було опубліковано в офіційному Twitter-акаунті Формули-1.

Тварина ледь не потрапила під колеса боліда "Вільямс", який пілотував канадець Ніколас Латіфі. Автогонщик встиг трохи вивернути кермо, а кролик - відстрибнути та покинути трасу в останній момент, завдяки чому залишився цілим і неушкодженим.

"Я тільки що натрапив на кролика, який біг через трек", - повідомив Латіфі своїй команді по радіопереговорах.

Відзначимо, що кваліфікацію в Монці виграв пілот "Мерседеса" Валттері Боттас. У першій трійці в гонці також стартують Льюїс Хемілтон ("Мерседес") і Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

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Гонка Гран-прі Італії пройде 12 вересня.

Формула-1: результати сезону

Після 13 етапів в особистому заліку у Макса Ферстаппена - 224 очки, у Льюїса Хемілтона - 221. Третім йде Валттері Боттас - 123 очки.

У Кубку конструкторів у "Мерседеса" - 344 бали, у "Ред Булл "- 332, у "Феррарі" - 181.

Автор: Антон Дудар