Макс Ферстаппен переміг і повернув собі лідерство в загальному заліку.

У Зандворті відбувся черговий етап Формули-1 - Гран-прі Нідерландів.

Перемогу в домашній гонці здобув пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, який випередив свого головного конкурента в боротьбі за титул Льюїса Хемілтона. Представник Нідерландів стартував у гонці першим і втримав своє лідерство.

Ферстаппен також повернув собі лідерство в особистому заліку.

Гран-прі Нідерландів. Топ-10

1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл")

2. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес") - відставання 20,932

3. Валттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - 56,420

4. П'єр Гаслі (Франція, "Альфатаурі") - 1 коло

5. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") - 1 коло

6. Фернандо Алонсо (Іспанія, "Альпін") - 1 коло

7. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 1 коло

8. Серхіо Перес (Мексика, "Ред Булл") - 1 коло

9. Естебан Окон (Франція, "Альпін") - 1 коло

10. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 1 коло

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Формула-1: результати сезону

В особистому заліку у Ферстаппена - 224 очки, у Хемілтона - 221. Третім йде пілот "Мерседеса" Валттері Боттас - 123 очки.

У Кубку конструкторів у "Мерседеса" - 344 бали, у "Ред Булл" - 332, у "Феррарі" - 181.

Наступна гонка відбудеться 12 вересня - Гран-прі Італії.

Автор: Антон Дудар