У матчі 1/4 фіналу українка переграла російську тенісистку Анастасію Потапову.

Українська тенісистка Марта Костюк (№32 WTA) пробилася до півфіналу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі, де зіграє проти першої ракетки світу Іги Свьонтек із Польщі.

Як повідомляє видання sport.ua, у матчі 1/4 фіналу українка переграла російську тенісистку Анастасію Потапову (№33 WTA) з рахунком 6:0, 7:5. Це була третя зустріч тенісисток і перша перемога українки. У 2023 році Марта програла цій суперниці в Маямі (1:6, 3:6), а також у Бірмінгемі (7:6, 5:7, 4:6).

Костюк після виходу в півфінал піднялася на 26-те місце в онлайн-рейтингу і більше жодна тенісистка не може обійти її за підсумками цього тижня. Це означає, що Марта оновить особистий рекорд у рейтингу, раніше вона вище 28-го місця не піднімалася.

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У разі виходу до фіналу Костюк підніметься на 20-те місце, якщо візьме титул – буде 16-ю.

У другому півфіналі між собою змагатимуться третя ракетка світу Коко Гофф і 9-й номер світової класифікації Марія Саккарі.

Ран6іше Міжнародна федерація тенісу дозволила російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді в Парижі в нейтральному статусі.

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