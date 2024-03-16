Українка догравала матч із травмою.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 32) завершила виступи на хардовому турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс (США), поступившись першій ракетці світу Ізі Свьонтек (Польща).

Як пише видання sport.ua, у півфіналі престижних змагань українка у двох сетах програла Свьонтек за 1 годину та 9 хвилин - 6:2, 6:1.

Зазначається, що після третього гейму другого сету Костюк взяла медичний тайм-аут. Судячи з усього, українку турбував великий палець на лівій нозі.

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Костюк уперше зіграла у півфіналі на рівні змагань WTA 1000.

Водночас другий півфінал турніру завершився з несподіваним результатом. 9-та ракетка світу Марія Саккарі (Греція) вийшла у фінал, обігравши Коко Гофф (США), яка займає третій рядок у рейтингу WTA. Саккарі здобула перемогу за результатами трьох сетів - 4:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Тепер Свьонтек та Саккарі зустрінуться у фіналі турніру.

Раніше Костюк пробилася до півфіналу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. У матчі 1/4 фіналу українка переграла російську тенісистку Анастасію Потапову (№33 WTA) з рахунком 6:0, 7:5.

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