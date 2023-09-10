На 73 році життя помер віце-президент Федерації біатлону України Василь Карленко. Про це повідомляється на сторінці Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної у Facebook.

Він був видатним спортивним діячем, кандидатом педагогічних наук, професором Національного університету фізичного виховання і спорту та заслуженим тренером України. У дописі зазначається, що Василь Карленко важко хворів.

"Василь Павлович все своє життя присвятив служінню спорту та розвитку українського біатлону. Був одним із засновників Національного олімпійського комітету України, почесним членом НОК та головою Комісії "Закордонне українство", - йдеться у повідомленні.

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Саме під час його робити український біатлон добився наразі найбільшої в своїй історії перемоги - золота жіночої естафетної четвірки на Олімпійських іграх-2014, відзначають у НОК.

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