Марта Федіна висловила свою думку про відсторонення спортсменів країни-агресора.

Відома українська синхроністка Марта Федіна прокоментувала відсторонення російських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях з причини повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Українка також розповіла про спілкування з росіянами, які виступають в артистичному плаванні.

"Ми почали писати їм 24 лютого: "Дуже дивно, що ваш довбаний президент пішов на нас війною".

Писали багатьом дівчатам - Марині Алексєєвій відповіла росіянка, яка вже закінчила кар'єру, що це все рятувальна операція, допомога. Потім просто почали нас морозити. Помітили, що всі дівчата пишуть абсолютно одне і те ж.

FINA - одна з останніх спортивних міжнародних організацій, яка відмовила в участі росіянам і білорусам на змаганнях. У багатьох федераціях це зробили відразу, а FINA дуже довго тягнула з цим рішенням. Але ми весь час їм писали.

Наша тренер Світлана Саїдова писала їм листи, тому що вона є членом FINA. Ми постійно відзначали організацію в наших постах в Інстаграмі. У підсумку росіян таки відсторонили. Не можу сказати, що ми дуже сильно раді, тому що це така подія, яка повинна була відбутися.

Було очевидно, що їх слід відсторонити від усіх змагань. І я вважаю, що не на рік, а на все життя. Що вони роблять з нашою країною, людьми сім'ями, дітьми, я не уявляю... Це дуже слабке покарання - потрібно довічне відсторонення, на мою думку.

Ще я знаю, що дует з Німеччини відмовився виступати у світовій серії, якщо там буде команда Росії. Підтримка міжнародних атлетів теж була вирішальною. Ми показали німкеням дуже багато фотографій - вони навіть заплакали і дуже сильно обіймали нас. Ми сказали, що дуже вдячні їм, що цей крок з їхнього боку був вирішальним. Вони розуміють, хто такі росіяни, що це за люди.

Мої батьки - щирі патріоти України, з дитинства прищепили мені ці почуття. Тому я ніколи не любила Росію і не фанатіла від їх спортсменів.

Після 24 лютого взагалі немає ніяких контактів з росіянами. Спочатку намагалися їм писати: виходьте на мітинги, робіть щось, кричіть, бо ми прокинулися о п'ятій ранку від вибухів по всій країні, це ніяка не спецоперація. Вони стали говорити, що це рятувальна операція. Після цього ми зрозуміли, що розмови з ними - це марна трата часу. Спілкуватися з ними - безглуздо", - розповів Федіна в інтерв'ю "Tribuna".

Напередодні Марта Федіна завоювала історичне для України золото у довільному соло на ЧЄ-2022 з водних видів спорту, який проходить в Римі з 11 по 21 серпня.

Всього збірна України виграла одинадцять нагород на цьому турнірі. Дві медалі завоювали стрибуни у воду, вісім нагород Україна завоювала в артистичному плаванні.

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