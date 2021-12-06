Жіноча збірна України з фехтування / фото facebook.com/fencing.ukraine
У румунському місті Тімішоара завершився етап Кубка світу з фехтування на рапірі серед юніорів (U-20).
У фінальному поєдинку українські рапіристки перемогли російську збірну з рахунком 40:34. Це перше в історії України юніорське золото етапу Кубка світу в командній першості.
Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова і Катерина Буденко - саме в такому складі була збірна України. На шляху до фіналу українки здолали представниць Угорщини та Польщі.
Зауважимо, що у перший день змагань 19-річна Полозюк виборола срібну медаль в індивідуальному розряді.