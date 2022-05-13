Україна продовжує впевнено лідирувати в загальному медальному заліку.

Збірна України продовжує вражати світ своїми результатами на Дефлімпіаді-2021 в Бразилії.

В 11-й день змагань національна команда завоювала ще шість медалей у двох видах спорту: три золотих, одну срібну і дві бронзові. Це дозволило українцям відзначитися унікальним досягненням.

Збірна України вперше у своїй історії перетнула позначку в 50 золотих медалей - за два дні до завершення змагань в активі нашої команди вже 51 найвища нагорода.

Крім того, результат України на Дефлімпіаді вже один з кращих в історії. Україна перевершила результат збірної США, яка закінчила Дефлімпіаду-1981 зі 110 нагородами і показник цієї ж команди на Іграх-1985, яку американці завершили зі 109 медалями.

Додамо, що відразу чотири українські команди вийшли у фінали з пляжного волейболу – по дві чоловічі і жіночі, що гарантує "синьо-жовтим" ще два золота і два срібла на турнірі.

У фінал також пробилася чоловіча команда з футболу, яка в півфіналі обіграла Туреччину з рахунком 2:0.

Україна продовжує лідирувати в загальному медальному заліку. На рахунку української команди - 116 нагород (51 золота, 31 срібна і 34 бронзових), що більш ніж удвічі більше, ніж найближча суперниця – збірна США, у якої в цілому 45 медалей (18 золотих, 7 срібних і 20 бронзових).

Топ-5 медального заліку

1. Україна – 51+31+34 (116)

2. США – 18+7+20 (45)

3. Іран – 12+8+11 (31)

4. Японія – 12+8+10 (30)

5. Південна Корея – 11+17+13 (41)

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