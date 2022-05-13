Збірна України продовжує вражати світ своїми результатами на Дефлімпіаді-2021 в Бразилії.
В 11-й день змагань національна команда завоювала ще шість медалей у двох видах спорту: три золотих, одну срібну і дві бронзові. Це дозволило українцям відзначитися унікальним досягненням.
Збірна України вперше у своїй історії перетнула позначку в 50 золотих медалей - за два дні до завершення змагань в активі нашої команди вже 51 найвища нагорода.
Крім того, результат України на Дефлімпіаді вже один з кращих в історії. Україна перевершила результат збірної США, яка закінчила Дефлімпіаду-1981 зі 110 нагородами і показник цієї ж команди на Іграх-1985, яку американці завершили зі 109 медалями.
Додамо, що відразу чотири українські команди вийшли у фінали з пляжного волейболу – по дві чоловічі і жіночі, що гарантує "синьо-жовтим" ще два золота і два срібла на турнірі.
У фінал також пробилася чоловіча команда з футболу, яка в півфіналі обіграла Туреччину з рахунком 2:0.
Україна продовжує лідирувати в загальному медальному заліку. На рахунку української команди - 116 нагород (51 золота, 31 срібна і 34 бронзових), що більш ніж удвічі більше, ніж найближча суперниця – збірна США, у якої в цілому 45 медалей (18 золотих, 7 срібних і 20 бронзових).
Топ-5 медального заліку
1. Україна – 51+31+34 (116)
2. США – 18+7+20 (45)
3. Іран – 12+8+11 (31)
4. Японія – 12+8+10 (30)
5. Південна Корея – 11+17+13 (41)
Дефлімпійські ігри: що потрібно знати
- Дефлімпійські ігри - це спортивні змагання людей з порушенням мовного та слухового апарату. Вперше вони пройшли в Парижі в 1924 році під назвою Всесвітні "Тихі ігри". У 2001 році конкурс був перейменований в Дефлімпійські ігри.
- Україна дебютувала в 1993 році в Болгарії, тому Ігри в Бразилії для неї восьмі.
- Дефлімпіада проходить кожні чотири роки. Дефлімпійські ігри повинні були відбутися в 2021 році, проте їх відстрочили через обмеження, пов'язані з Covid-19.
- Дефлімпіада-2021 триває з 1 по 15 травня 2022 року. Всього на змаганнях розігруються 209 комплектів нагород.
- На останніх трьох Дефлімпіадах Україна незмінно фінішувала другою у медальному заліку, єдине перше місце за цим показником - у 2005 році.
- До змагань на Дефлімпіаді-2021 не допущені Росія і Білорусія через повномасштабне вторгнення в Україну.