Київський "Сокіл" не зумів пробитися до наступного раунду Континентального кубка з хокею.
У заключному матчі другого раунду, який проходив у Будапешті, "Сокіл" обіграв естонський "Тарту Валк" з рахунком 9:4.
У попередніх матчах український клуб програв латвійському "Олімпу" (1:4), а потім здолав угорський "Ференцварош" - 4: 1.
Двох перемог не вистачило для виходу до наступного етапу. Відразу три команди ("Олімп"," Сокіл" та "Ференцварош") набрали по 6 очок, але за додатковим показником (шайби в матчах один з одним) український клуб став другим, пропустивши вперед "Олімп".
У наступний раунд пройшов тільки переможець групи.