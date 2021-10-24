Хокеїсти київського Сокола розгромили суперника, але покинули Континентальний кубок

"Сокіл" посів друге місце у своїй групі, і цього не вистачило для виходу в наступний етап.

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