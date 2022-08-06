Україна хоче більшого - повного санкційного бану РФ й Білорусі.

Міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна не підтримала заяву 35 країн про відсторонення росіян та білорусів від змагань, тому що документ передбачає можливість виступів спортсменів у нейтральному статусі.

Він зробив відповідний допис у Facebook.

"Позиція України є, була і залишається незмінною: у спорті не має бути росіян і білорусів взагалі.

Спільна заява міністрів спорту допускає участь спортсменів з РФ та Білорусі у нейтральному статусі. Україна виступає категорично проти дозволу цим спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, включаючи нейтральний. Це наша ключова вимога, якою ми не готові і не будемо поступатися", - написав Гутцайт.

Він додав, що більшість положень заяви вже реалізована. В багатьох видах спорту росіян та білорусів не допускають до змагань.

"Але Україна хоче більшого - повного санкційного бану. Приєднатися до спільної заяви в нинішній редакції означатиме для нас поступитися принципами та пом’якшити свої вимоги щодо відповідальності країни-терориста та її сателіта. Україна цього не робитиме", - наголосив Гутцайт.

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