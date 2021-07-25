Французька команда зупинила американців.

У своєму стартовому поєдинку на баскетбольному турнірі Олімпіади в Токіо збірна Сполучених Штатів поступилася національній команді Франції з рахунком 76:83.

Французи віддали американцям перші дві чверті, але потім надолужили втрачене і в підсумку рахунок на табло - 83:76 (15:22, 22:23, 25:11, 21:20).

Для команди США ця поразка стала першою в фінальних турнірах Олімпіад з 2004 року! На Іграх-2004 в Афінах американські баскетболісти поступилися Аргентині на стадії півфіналу.

До сьогоднішньої поразки від французів у команди США була серія з 25 перемог поспіль на Олімпіадах.

На Іграх 2008, 2012 і 2016 років американці неодмінно вдягали собі на шию золоті медалі, виграючи всі матчі баскетбольного турніру.

США продовжують змагатися за вихід у плей-оф, тому що з кожної групи до 1/4 фіналу виходять по дві команди, а тому головна боротьба все ще попереду.

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

У Токіо призери самі надягають медалі собі на шию.

Автор: Артем Будрін