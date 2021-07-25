У своєму стартовому поєдинку на баскетбольному турнірі Олімпіади в Токіо збірна Сполучених Штатів поступилася національній команді Франції з рахунком 76:83.
Французи віддали американцям перші дві чверті, але потім надолужили втрачене і в підсумку рахунок на табло - 83:76 (15:22, 22:23, 25:11, 21:20).
Для команди США ця поразка стала першою в фінальних турнірах Олімпіад з 2004 року! На Іграх-2004 в Афінах американські баскетболісти поступилися Аргентині на стадії півфіналу.
До сьогоднішньої поразки від французів у команди США була серія з 25 перемог поспіль на Олімпіадах.
— BetQL (@betqlapp) July 25, 2021
На Іграх 2008, 2012 і 2016 років американці неодмінно вдягали собі на шию золоті медалі, виграючи всі матчі баскетбольного турніру.
США продовжують змагатися за вихід у плей-оф, тому що з кожної групи до 1/4 фіналу виходять по дві команди, а тому головна боротьба все ще попереду.
Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Протести проходили навіть під час церемонії відкриття Ігор. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
У Токіо призери самі надягають медалі собі на шию.