Стефен Каррі став рекордсменом Національної баскетбольної асоціації.

Захисник "Голден Стейт Ворріорз" Стефен Каррі увійшов в історію. Баскетболіст встановив абсолютний рекорд за кількістю реалізованих триочкових в історії НБА.

У матчі регулярного чемпіонату НБА з "Нью-Йорк Нікс" (105:96) Каррі реалізував п'ять триочкових кидків і побив рекорд Рея Аллена, який завершив кар'єру після сезону 2013/2014.

Відео історичних кидків Каррі:

Тепер Каррі має в активі 2977 триочкових за кар'єру і займає перше місце в історії.

Топ-5 рейтингу:

Стефен Каррі - 2977

Рей Аллен - 2973

Реджі Міллер - 2560

Джеймс Харден - 2509

Кайл Корвер - 2450

Після свого досягнення Каррі заявив, що хоче істотно збільшити показник точних триочкових:

"Всі ці розмови про те, хто є найбільшим снайпером в історії... Не знаю. По-перше, хочу висловити величезну повагу Реджі Міллеру і Рею Аллену - вони встановили стандарт того, яким повинен бути справжній снайпер.

Діапазон, кількість спроб – ефективність - я вчився цьому у них. Мене радує мій хороший відсоток з дистанції, радує, що мої далекі кидки допомагають команді перемагати.

А тепер я можу пишатися ще й тим, що зміг обійти Аллена в історичному списку. Сподіваюся довести рекорд до такої цифри, якої ніхто вже не зможе досягти", - наводить слова Каррі ESPN.

Відреагував на рекорд Каррі і лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс:

"Тільки що приземлився в Далласі, щоб побачити, як Стефен Каррі побив рекорд, який зробив його ще більш крутим. Він зробив це! Вітаю, брат! Це неймовірно!"- написав Леброн Джеймс у своєму "Твіттері".

Легендарний Шакіл О'Ніл також прокоментував досягнення Стефена Каррі:

"Було дивно чути, як Реджі сказав, що в його часи ми в середньому забивали по п'ять триочкових за гру на команду. Тепер команди закидають по 30 триочкових. Стефен Каррі безумовно змінив правила гри в баскетбол. Вітаю його і його сім'ю. Я категорично заявляю, що йому залишилося ще п'ять-шість років. До того часу, як він закінчить кар'єру, його рекорд стане недосяжним", - наводить слова О'ніла Essentially Sports.

Стефен Каррі: досягнення

Стефен Каррі - триразовий чемпіон НБА (2015, 2017, 2018), дворазовий MVP (2015, 2016) ліги у складі "Голден Стейт".

Каррі 6 разів брав участь у Матчі зірок НБА, 6 разів включався в збірні сезону і став кращим гравцем ліги в 2016 році.

Каррі вважається одним з кращих снайперів в історії НБА.

Автор: Володимир Медяник