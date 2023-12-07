У четвер, 7 грудня, в румунській Отопені відбулися фінали в рамках ЧЄ-2023 з плавання на короткій воді.
У запливі вільним стилем на 1500 метрів бронзову медаль для України виборов Михайло Романчук.
27-річний українець приплив до фінішу третім з результатом 14:22,18.
Романчук програв всього 0,4 секунди представнику Франції Давіду Обрі, який посів друге місце. Найкращий результат у цій дисципліні показав ірландський спортсмен Деніел Віфен. Він випередив Обрі на більш ніж 12 секунд.
ЧЄ-2023 з плавання на короткій воді. Вільний стиль, 1500 м, чоловіки
1. Деніел Віфен (Ірландія) - 14:09,11
2. Девід Обрі (Франція) - 14:21,78
3. Михайло Романчук (Україна) - 14:22,18
Зазначимо, що медаль Михайла Романчука стала першою для України на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді.
У середу, 6 грудня, збірна України посіла сьоме місце в естафеті 4х50 м комплексним плаванням. У складі "синьо-жовтих" виступали: Олександр Желтяков, Максим Овчинников, Денис Кесіль і Владислав Бухов. Виграла естафету збірна Італії.
Додамо, що Чемпіонат Європи в Отопені завершиться в неділю, 10 грудня.