Найкращий результат у запливі вільним стилем на 1500 метрів показав Деніел Віфен.

У четвер, 7 грудня, в румунській Отопені відбулися фінали в рамках ЧЄ-2023 з плавання на короткій воді.

У запливі вільним стилем на 1500 метрів бронзову медаль для України виборов Михайло Романчук.

27-річний українець приплив до фінішу третім з результатом 14:22,18.

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Романчук програв всього 0,4 секунди представнику Франції Давіду Обрі, який посів друге місце. Найкращий результат у цій дисципліні показав ірландський спортсмен Деніел Віфен. Він випередив Обрі на більш ніж 12 секунд.

ЧЄ-2023 з плавання на короткій воді. Вільний стиль, 1500 м, чоловіки

1. Деніел Віфен (Ірландія) - 14:09,11

2. Девід Обрі (Франція) - 14:21,78

3. Михайло Романчук (Україна) - 14:22,18

Зазначимо, що медаль Михайла Романчука стала першою для України на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді.

У середу, 6 грудня, збірна України посіла сьоме місце в естафеті 4х50 м комплексним плаванням. У складі "синьо-жовтих" виступали: Олександр Желтяков, Максим Овчинников, Денис Кесіль і Владислав Бухов. Виграла естафету збірна Італії.

Додамо, що Чемпіонат Європи в Отопені завершиться в неділю, 10 грудня.

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