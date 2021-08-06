Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов 6 серпня повернулися в Україну після успішного виступу на Олімпійських Іграх в Токіо.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Беленюк завоював поки що єдину золоту медаль України на Олімпіаді, а Насібов - срібну.
В аеропорту Беленюка з букетом квітів зустрічала мама, а Насібова - сім'я і дівчина.
"Я дуже вдячний своєму тренеру, всім людям, які підтримували, всім, хто не втрачав надію, що ми все-таки зможемо показати цей результат. Для мене це дуже важлива медаль, тому що минулого разу п'ять років тому я стояв на цьому місці зі срібною медаллю і пообіцяв усім, що наступного разу буде золото", - сказав Беленюк.
"Сходячи з п'єдесталу, я був засмучений. Але обіцяю, що я повернуся сюди ще раз і спробую повторити подвиг Жана і повернутися з золотом", - зазначив Насібов.
Успіхи українських борців на Олімпіаді в Токіо
- Жан Беленюк завоював золоту медаль у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг.
- Парвіз Насібов у вольовому стилі прорвався у фінал Оліміпади у вазі до 67 кг, але там зазнав поразки.
- У вільній боротьбі у жінок бронзові медалі виграли Ірина Коляденко та Алла Черкасова.
- До медалі також був близький Ленур Теміров, але він програв у сутичці за бронзу.