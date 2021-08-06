Жан Беленюк завоював золото, а Парвіз Насібов - срібло.

Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов 6 серпня повернулися в Україну після успішного виступу на Олімпійських Іграх в Токіо.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Беленюк завоював поки що єдину золоту медаль України на Олімпіаді, а Насібов - срібну.

В аеропорту Беленюка з букетом квітів зустрічала мама, а Насібова - сім'я і дівчина.

"Я дуже вдячний своєму тренеру, всім людям, які підтримували, всім, хто не втрачав надію, що ми все-таки зможемо показати цей результат. Для мене це дуже важлива медаль, тому що минулого разу п'ять років тому я стояв на цьому місці зі срібною медаллю і пообіцяв усім, що наступного разу буде золото", - сказав Беленюк.

"Сходячи з п'єдесталу, я був засмучений. Але обіцяю, що я повернуся сюди ще раз і спробую повторити подвиг Жана і повернутися з золотом", - зазначив Насібов.

Успіхи українських борців на Олімпіаді в Токіо

Жан Беленюк завоював золоту медаль у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг.

Парвіз Насібов у вольовому стилі прорвався у фінал Оліміпади у вазі до 67 кг, але там зазнав поразки.

У вільній боротьбі у жінок бронзові медалі виграли Ірина Коляденко та Алла Черкасова.

До медалі також був близький Ленур Теміров, але він програв у сутичці за бронзу.

Автор: Антон Дудар