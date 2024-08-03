У півфіналі українки впевнено перемогли команду Японії з рахунком 45:32.

Жінаоча збірна України з фехтування на шаблі вийшла до фіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі. У півфінальному поєдинку наші дівчата перемогли команду Японії. Рахунок поєдинку - 45:32 на користь нашої команди.

У фіналі українки зустрінуться з командою Південної Кореї. Фінальна зустріч відбудеться сьогодні, 3 серпня, о 21:00 за київським часом.

Раніше до чвертьфіналу українські шаблістки пробилися завдяки перемозі над Італією з рахунком 45:37.

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Олміпіада-2024 - останні новини

Напередодні українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вийшли у фінал змагань зі стрибків у висоту Олімпійських ігор-2024. Магучіх з першої спроби взяла дві висоти - 1,92, 1,95 метра і без проблем подолала кваліфікаційний етап. У свою чергу Геращенко з першої спроби підкорила позначки 1,83 та 1,88 і лише з другої - 1,92 та 1,95 метра. Для неї цей результат став найкращим у сезоні.

Фінал змагань зі стрибків у висоту на Олімпіади-2024 відбудеться 4 серпня. Початок - о 20:30 за київським часом.

Також УНІАН повідомляв, що українська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала "бронзу" на Олімпіаді в Парижі. Завдяки успіху вона вписала своє імʼя в історію, ставши першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних Олімпійських іграх у кар'єрі.

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