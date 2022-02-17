21-річний фінн Йон Саллінен брав участь у кваліфікації з лижного хаф-пайпу на Олімпійських іграх у Пекіні і під час одного зі стрибків влетів в оператора та зазнав травми після падіння.
Телеоператор залишився цілим та неушкодженим і постраждав лише через переляк. А ось Саллінен зламав ключицю. Сам фінн пояснив цей курйоз наступним чином:
"На передостанньому стрибку я недостатньо розігнався і приземлився надто глибоко. А на останньому стрибку влучив лижами на свіжий сніг й зачепив оператора. Сподіваюся, що з ним все гаразд, мені шкода. Це був жахливий удар. Я почув, там щось тріснуло і зрушило. Я навіть не був упевнений, чи варто мені їхати на другу спробу, це було дуже боляче", - сказав Саллінен для NRK.
Кваліфікацію Саллінен не пройшов, а посів останню позицію.
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4 по 20 лютого 2022 року. Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту.
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