Представник Фінляндії посів останнє 24-те місце на змаганнях.

21-річний фінн Йон Саллінен брав участь у кваліфікації з лижного хаф-пайпу на Олімпійських іграх у Пекіні і під час одного зі стрибків влетів в оператора та зазнав травми після падіння.

Телеоператор залишився цілим та неушкодженим і постраждав лише через переляк. А ось Саллінен зламав ключицю. Сам фінн пояснив цей курйоз наступним чином:

"На передостанньому стрибку я недостатньо розігнався і приземлився надто глибоко. А на останньому стрибку влучив лижами на свіжий сніг й зачепив оператора. Сподіваюся, що з ним все гаразд, мені шкода. Це був жахливий удар. Я почув, там щось тріснуло і зрушило. Я навіть не був упевнений, чи варто мені їхати на другу спробу, це було дуже боляче", - сказав Саллінен для NRK.

Кваліфікацію Саллінен не пройшов, а посів останню позицію.

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