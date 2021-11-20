Для Льюїса Хемілтона це 102-й поул в кар'єрі.

У суботу, 20 листопада, на міжнародному автодромі "Лосаль" в Досі пройшла кваліфікація 20-го етапу Формули-1 "Гран-Прі Катару-2021".

Формула-1 вперше приїхала в Катар, а тому багато пілотів довгий час підбирали настройки під швидкісну трасу. Віддати перевагу "Ред Буллу" або Мерседесу було важко, але протягом трьох практик Льюїс Хемілтон відставав і від Макса Ферстаппена, і від Валттері Боттаса.

У підсумку переможцем кваліфікації "Гран-Прі Катару" став пілот команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон. Друге місце у гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена. На третьому місці Валттері Боттас, напарник Хемілтона по "Мерседесу". Для британського гонщика це 102-й поул в кар'єрі.

Читайте такожФормула-1: результати Гран-прі БразиліїДо кінця сесії було неможливо визначити фаворита, тому що три пілоти показували близькі результати, але в останній спробі Льюїс видав мегаколо і на 0,5 секунди випередив Ферстаппена.

Відзначимо, що свій темп не зуміли знайти Шарль Леклер, Даніель Ріккардо і Серхіо Перес, які не пройшли в топ-10. Погані новини для "Ред Булла", який веде битву з "Мерседесом" за Кубок конструкторів. Ферстаппен на старті гонки залишиться без допомоги Переса.

Гонка відбудеться завтра, 21 листопада. Початок о 16:00 за київським часом.

Формула-1: результати сезону

В особистому заліку у Ферстаппена - 332.5 очка, у Хемілтона - 318.5. Третім йде ще один гонщик "Мерседеса" Валттері Боттас - 203 очки.

У Кубку конструкторів "Мерседес" набрав 521.5 очка, у "Ред Булл" - 510.5. "Феррарі" на третьому місці - 287.5.

Автор: Володимир Медяник