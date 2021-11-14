У Бразилії пройшов 20-й етап чемпіонату Формули-1. Переможцем Гран-прі Сан-Паулу став Льюїс Хемілтон.
Гонщик з Великобританії випередив свого головного конкурента в боротьбі за титул Макса Ферстаппена і скоротив відрив від нідерландця, який все ще очолює особистий залік. Третім фінішував Вальттері Боттас з "Мерседес".
Гран-прі Бразилії. Топ-10
1. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес")
2. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл") - відставання 10,496
3. Вальттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - 13,576
4. Серхіо Перес (Мексика, "Ред Булл") - 39,940
5. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") - 49,517
6. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 51,820
7. П'єр Гаслі (Франція, "Альфа Таурі") - 1 коло
8. Естебан Окон (Франція, "Альпін") - 1 коло
9. Фернандо Алонсо (Іспанія, "Альпін") - 1 коло
10. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 1 коло
Формула-1: результати сезону
- В особистому заліку у Ферстаппена - 332.5 очки, у Хемілтона - 318.5. Третім йде ще один гонщик "Мерседеса" Вальттері Боттас - 203 очки.
- У Кубку конструкторів "Мерседес" набрав 521.5 очка, у "Ред Булл" - 510.5. "Феррарі" на третьому місці - 287.5.
- Наступний етап Формули-1 пройде 21 листопада - Гран-прі Катару.