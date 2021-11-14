Льюїс Хемілтон скоротив відрив від Макса Ферстаппена.

У Бразилії пройшов 20-й етап чемпіонату Формули-1. Переможцем Гран-прі Сан-Паулу став Льюїс Хемілтон.

Гонщик з Великобританії випередив свого головного конкурента в боротьбі за титул Макса Ферстаппена і скоротив відрив від нідерландця, який все ще очолює особистий залік. Третім фінішував Вальттері Боттас з "Мерседес".

Гран-прі Бразилії. Топ-10

1. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес")

2. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл") - відставання 10,496

3. Вальттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - 13,576

4. Серхіо Перес (Мексика, "Ред Булл") - 39,940

5. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") - 49,517

6. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 51,820

7. П'єр Гаслі (Франція, "Альфа Таурі") - 1 коло

8. Естебан Окон (Франція, "Альпін") - 1 коло

9. Фернандо Алонсо (Іспанія, "Альпін") - 1 коло

10. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 1 коло

Формула-1: результати сезону

В особистому заліку у Ферстаппена - 332.5 очки, у Хемілтона - 318.5. Третім йде ще один гонщик "Мерседеса" Вальттері Боттас - 203 очки.

У Кубку конструкторів "Мерседес" набрав 521.5 очка, у "Ред Булл" - 510.5. "Феррарі" на третьому місці - 287.5.

Наступний етап Формули-1 пройде 21 листопада - Гран-прі Катару.

Автор: Артем Будрін