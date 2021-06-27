Пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон знову фінішував другим.

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі Австрії Формули-1.

У боротьбі за перше місце нідерландський гонщик знову випередив чинного чемпіона Льюїса Хемілтона. У трійці також фінішував ще один представник "Мерседес" Вальттері Боттас. А четвертим став пілот "Ред Булл" Серхіо Перес.

Нагадаємо, що минулої неділі на змаганнях у Франції Макс також фінішував першим, а Хемілтон посів друге місце.

Гран-прі Австрії. Топ-10

Формула-1: результати сезону

Після восьми етапів Ферстаппен набрав 156 очок і лідирує в особистому заліку. У Хемілтона - 138 очок. На третьому місці йде Перес (96 очок).

У Кубку конструкторів у "Ред Булл" - 252 очки, у "Мерседес" - 212 очок. До трійки найкращих також входить "Макларен" (120).

Наступний етап Формули-1 пройде 4 липня і його знову прийматиме Австрія.

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Автор: Артем Будрін