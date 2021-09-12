Переможцем гонки став Даніель Ріккардо з "Макларен".

В Італії пройшов 14-й етап чемпіонату Формули-1 сезону 2021.

Переможцем гонки став пілот "Макларена" Даніель Ріккардо. Взагалі для "Макларена" ця перемога стала першою з 2012 року і першою для Ріккардо з 2018-го. Команда не перемагала з Гран-прі Бразилії-2012. "Макларен" уперше з 2010 року зробив дубль - зайняв перші два місця в гонці.

У трійці найкращих також фінішували Ландо Норріс ("Макларен") та Вальтері Боттас ("Мерседес").

Два лідери сезону Макс Ферстаппен ("Ред Булл") і Льюїс Хемілтон ("Мерседес") в гонці провалилися. Між ними виникла небезпечна аварія: авто Ферстаппена могло опуститися на голову Хемілтону, але, на щастя, Льюїса врятувала система захисту голови - Halo.

The halo saved Lewis Hamilton’s life pic.twitter.com/9NlHpANluf — 📢 𝕁𝕠𝕤𝕙 💬 (@JoshHubama) September 12, 2021

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Гран-прі Італії. Топ-10

1. Даніель Ріккардо ("Макларен") - 53 кола

2. Ландо Норріс ("Макларен") +1,747

3. Вальтері Боттас ("Мерседес") +4,921

4. Шарль Леклер ("Феррарі") +7,309

5. Серхіо Перес ("Ред Булл") +8,723

6. Карлос Сайнс ("Феррарі") +10,535

7. Ланс Стролл ("Астон Мартін") +15,804

8. Фернандо Алонсо ("Альпін") +17,201

9. Джордж Расселл ("Уільямс") +19,742

10. Естебан Окон ("Альпін") +20,868

Формула-1: результати сезону

В особистому заліку у Ферстаппена - 226,5 очка, у Хемілтона - 221,5. Третім йде пілот "Мерседеса" Вальтері Боттас - 141 очко.

У Кубку конструкторів у "Мерседеса" - 362,5 бали, у "Ред Булл" - 344,5, у "Макларен" - 215.

Наступна гонка відбудеться 26 вересня - Гран-прі Росії.

Автор: Артем Будрін