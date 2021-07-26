Ігор Рейзлін підкреслив, що в поєдинку за бронзову медаль йому допоміг досвід.

Український шпажист Ігор Рейзлін прокоментував завоювання бронзової медалі на Олімпійських Іграх в Токіо.

Спортсмена цитує "Суспільне".

"Я майже 30 років займаюся фехтуванням. Це мої перші Олімпійські ігри. Звичайно, хотілося виграти півфінал, а потім фінал. Я дуже сильно засмутився після півфіналу. Але вдалося переламати себе, взяти себе в руки та поборотися за бронзу", - сказав Рейзлін.

Він розповів про те, як складався поєдинок за бронзову медаль проти італійця Андреа Сантареллі:

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"Суперники теж люди, він вів бій досить успішно. Була перевага в три уколи, а потім він зупинився, і дозволив мені його дістати. Але цього суперника я побоювався, тому що він, по-перше, серйозних людей перемагав. Помітно, що був його день, що у нього, як у нас кажуть, горить, тому було страшно.

Добре, що так склалося, знову ж таки, він молодий, а я більш досвідчений, тому вийшло переломити, я там програвав укольчик в середині бою. Вийшло переломити та виграти".

"Фехтував досить посередньо і те, що вдалося взяти медаль - слава Богу. Я перезавантажувався після півфіналу, довелося себе ламати, щоб не засмучуватися, не впадати у відчай: "Все, я програв і зараз програю, і четверте місце займу". Батько мене налаштовував так, що в будь - якому випадку виступ хороший, звичайно, медаль хочеться, але навіть якщо програю - звинуватити мене нема за що", - також сказав Рейзлін.

Шпажист підкреслив, що в Токіо йому допоміг досвід:

"Готував одну дію, щоб напевно нанести цей 15 укол. Подорослішав, напевно, тому що раніше емоції заважали і я на доріжці боровся сам з собою, а не з суперником, подорослішав, порозумнішав і результат пішов".

Бронзова медаль Рейзліна: факти

Рейзлін приніс Україні другу медаль на Олімпіаді в Токіо після дзюдоїстки Дар'ї Білодід, яка також виграла бронзу.

Для 37-річного Рейзліна це перша в кар'єрі олімпійська медаль.

Це перша в історії України медаль Олімпійських ігор у чоловічій шпазі.

Вперше за 17 років Україна пробилася до півфіналу в чоловічому фехтуванні. У попередній раз на Олімпіаді в Афінах в 2004 році українець Владислав Третяк здобув бронзу в шаблі.

Автор: Антон Дудар