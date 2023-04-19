ФТУ відреагувала на наказ Міністерства молоді та спорту України.

Федерація тенісу України (ФТУ) не відправлятиме офіційні делегації на змагання, в яких братимуть участь представники РФ та Білорусі.

Як говориться в прес-релізі організації, ФТУ з повагою ставиться до рішенням Міністерства молоді та спорту України і готова його виконувати.

"Федерація тенісу України поважає позицію Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів щодо відсторонення спортсменів, тренерів, інших представників РФ та РБ від участі у міжнародних спортивних змаганнях та посилення заходів щодо недопущення пропаганди військової агресії Росії проти України в середовищі спортивної спільноти.

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Федерація тенісу України згідно з наказом Міністерства молоді та спорту №2031 від 12.04.2023 не відправлятиме офіційні делегації на змагання, де беруть участь представники Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Федерація тенісу України планує відправляти офіційні делегації тільки на матчі Кубка Девіса, Кубка Біллі Джин Кінг, зимові та літні командні Кубки Європи, європейську індивідуальну першість.

Зараз в цих змаганнях не планується участь представників РФ і РБ. Якщо ситуація зміниться, і представники країн-агресорів будуть допущені до змагань, виїзди офіційних делегацій Федерації тенісу України на ці змагання будуть скасовані", - йдеться в заяві на сайті Федерації тенісу України.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України заборонило національним збірним України брати участь у міжнародних змаганнях, на яких виступатимуть спортсмени з Росії чи Білорусі.

Це рішення було прийнято після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував повернути російських і білоруських спортсменів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі.

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