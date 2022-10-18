Ельназ Рекабі пішла на такий крок, щоб підтримати масові протести у своїй країні.

Іранська спортсменка Ельназ Рекабі виступила без хіджабу на чемпіонаті Азії зі скелелазіння, який пройшов у Сеулі. Спортсменка просто зібрала волосся в хвіст.

Цією дією дівчина порушила закон Ірану від 1983 року, згідно з яким жінкам, які не прикриваються в громадських місцях, загрожує кримінальне переслідування.

Як повідомляє видання Marca, це перший виступ іранської спортсменки з неприкритою головою за 43 роки.

Відео дня

Відео виступу Эльназ Рекабі:

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi — Iran International English (@IranIntl_En) October 16, 2022

Іранські ЗМІ повідомляють, що після змагань спортсменку обманом заманили в посольство і забрали паспорт і мобільний телефон.

За даними ЗМІ, альпіністку могли змусити покинути Південну Корею достроково, а на батьківщині їй загрожує арешт. Так, журналісти IranWire повідомляють, що скелелазку везуть назад днем раніше решти команди і відразу відправлять до в'язниці Евін, куди зазвичай потрапляють політв'язні.

У той же час, офіційний Тегеран ці повідомлення заперечує.

Рекабі повинна була повернутися до Ірану 19 жовтня, проте її повернення несподівано перенесли на день раніше. Посольство Ірану в Південній Кореї повідомило, що спортсменка вилетіла з Сеула рейсом вранці 18 жовтня.

З чим пов'язаний вчинок Ельназ Рекабі

Виступ Рекабі стався у розпал масових протестів, які тривають в Ірані після смерті Махсі Аміні. 22-річна дівчина була затримана поліцією моралі через "неналежне носіння хіджабу" у вересні і померла в лікарні після того, як її привезли туди з поліцейської дільниці. Протестувальники, зокрема, спалюють хіджаби і обрізають волосся на знак незгоди з політикою уряду щодо обов'язкових вимог до зовнішнього вигляду жінок.

Згідно з даними Iran Human Rights, станом на 17 жовтня під час протестів, у тому числі в результаті насильницьких дій правоохоронних органів, загинули щонайменше 215 осіб, серед них - 27 дітей.

Зазначається, що Рекабі пішла на такий крок, щоб підтримати масові протести у своїй країні.

У той же час, сама Ельназ Рекабі в сторіс свого Instagram повідомила, що проблема з її хіджабом під час змагань зі скелелазіння сталася ненавмисно і несвоєчасно.

Також спортсменка принесла свої вибачення за досконалий вчинок.

"Я прошу вибачення за те, що я зробила, за те, що змусила вас хвилюватися", - написала Рекабі в Інстаграмі.

Представник Міжнародної федерації скелелазіння каже, що вони були на зв'язку з Ельназ. Він обіцяє "спостерігати за розвитком ситуації".

"Жінок ніколи не можна переслідувати за те, що вони носять. Вони ніколи не повинні піддаватися зневазі. Ми будемо дуже уважно стежити за цією справою", - заявив прес-секретар ООН.

Додамо, що на чемпіонаті Азії Ельназ Рекабі посіла четверте місце.

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